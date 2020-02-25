İslamın beş şartından biri olan Hac ibadeti maddi durumu müsait olan müslümanlara farz olan bir ibadettir. Manevi değeri çok yüksek olan ruhu arındıran bu ibadeti gerçekleştirebilmek için Global Line Tours, Kısa (16 Günlük) Hac ve Uzun (24 Günlük) Hac olmak üzere iki adet Hac Paketi sunar. Bu programların ayrıntılı bilgilerini Hac Paketleri bölümünde bulabilirsiniz.