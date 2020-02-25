“Arzın kalbine, Kalplerin arzı için gidiyoruz”  Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Kutsal topraklara yapacağınız yolculukta, Global Line Tours ayrıcalığını yaşayın.

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Global Line Tours İle Maneviyat Dolu Hac Programları...

İslamın beş şartından biri olan Hac ibadeti maddi durumu müsait olan müslümanlara farz olan bir ibadettir.  Manevi değeri çok yüksek olan ruhu arındıran bu ibadeti gerçekleştirebilmek için Global Line Tours, Kısa (16 Günlük) Hac  ve Uzun (24 Günlük) Hac  olmak üzere  iki adet Hac Paketi sunar. Bu programların ayrıntılı bilgilerini Hac Paketleri bölümünde bulabilirsiniz.

HAC PROGRAMLARIKISA ve UZUN HAC4.950 Euro'dan Başlayan Fiyatlarla...
UMRE PROGRAMLARIAYRINTILI BİLGİ YAKINDA...1.350 Euro'dan Başlayan Fiyatlarla...

Hizmetlerimiz

Rehberlik Hizmetleri

Alanında uzman rehberlik görevlileri en verimli program geçirmeniz için  Hacc süresince sizlere hizmet veriyorlar.

Ulaşım Hizmetleri

Kutsal topraklara varış anından itibaren tüm ulaşım ve transferler güvenli bir şekilde klimalı lüks araçlarla sağlanıyor.

Konaklama Hizmetleri

İbadetlerinizi rahat yapabilmeniz için Mekke ve Medine’nin kutsal mekanlarına  en kolay ulaşılabilecek otellerde misafir oluyorsunuz.

Hac bir arınmadır. İslam’ın kalbi sayılan topraklarda, Allah’ın yolunda ve Peygamber Efendimizin hayatının aydınlık izlerinin peşinde, ruhani bir keşiftir. Global Line Tur, dini vecibelerinizi gönül rahatlığı ile yerine getirebileceğiniz ayrıcalıklı bir hizmet sağlıyor.

Global Line Tours

Huzur dolu Hac yolculuklarının doğru adresi Global Line Tours !

Mobil: 0157 880 15 034      I  Telefon: 0610 545 43 736   I  Fax: 0610 545 43 738
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