“Arzın kalbine, Kalplerin arzı için gidiyoruz” Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Kutsal topraklara yapacağınız yolculukta, Global Line Tours ayrıcalığını yaşayın.
Global Line Tours İle Maneviyat Dolu Hac Programları...
İslamın beş şartından biri olan Hac ibadeti maddi durumu müsait olan müslümanlara farz olan bir ibadettir. Manevi değeri çok yüksek olan ruhu arındıran bu ibadeti gerçekleştirebilmek için Global Line Tours, Kısa (16 Günlük) Hac ve Uzun (24 Günlük) Hac olmak üzere iki adet Hac Paketi sunar. Bu programların ayrıntılı bilgilerini Hac Paketleri bölümünde bulabilirsiniz.
Hizmetlerimiz
Hac bir arınmadır. İslam’ın kalbi sayılan topraklarda, Allah’ın yolunda ve Peygamber Efendimizin hayatının aydınlık izlerinin peşinde, ruhani bir keşiftir. Global Line Tur, dini vecibelerinizi gönül rahatlığı ile yerine getirebileceğiniz ayrıcalıklı bir hizmet sağlıyor.